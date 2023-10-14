Казахстанские болельщики спели гимн на улицах Копенгагена

Алматинский блогер Артур Аскарулы показал, как казахстанские болельщики поддерживают сборную страны по футболу на предстоящем матче с Данией, сообщает Zakon.kz.

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На видео болельщики машут флагами, скандируют: "Казахстан" и поют гимн страны.





Важная игра со сборной Дании состоится сегодня в 00:45.



Ранее сообщалось, что казахстанские футболисты полным ходом готовятся к матчу с командой Дании в отборочном турнире Чемпионата Европы-2024. Накануне они провели предигровую тренировку на стадионе "Паркен".

