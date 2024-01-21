Наряд Абдукаримовой на юбилее Алагузовой восхитил и разозлил комментаторов

Жена Кайрата Нуртаса показала платье, в котором посетила празднование дня рождения известной казахстанской бизнесвумен Баян Алагузовой, сообщает Zakon.kz.

Видео подготовки к 50-ой годовщине Алагузовой жена Нуртаса опубликовала на своей странице в Instagram.

Жулдыз Абдукаримова поделилась, что платье сшили всего за один день.

"Как только я приехала в Алматы, я сразу же выехала из аэропорта к своей подруге Назым. С меня взяли мерку и сразу же приступили к работе. Команда успела создать такой шедевр, пока мы пили чай. Спасибо мастерской за скорость, вкус и качество. Безмерно благодарна", - написала Абдукаримова.

Под постом комментаторы восхитились нарядом:

"Вам отлично идет! Ничего, что открыто".

"Красивое платье, нет слов".

"Тебе всё идёт".

"Самое красивое платье вечера было на вас!"

Однако некоторых комментаторов не устроило декольте на платье:

"Надо было одеться чуть поскромнее".

"Слишком открытое платье. Надо закрыть ключицу".

"Какое еще шедевр?! Женщина не должна так одеваться".

Баян Максаткызы отметила 50-летие большим концертом, на котором выступил и российский певец Валерий Меладзе.

