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Наряд Абдукаримовой на юбилее Алагузовой восхитил и разозлил комментаторов

zakon.kz Фото: zakon.kz
Жена Кайрата Нуртаса показала платье, в котором посетила празднование дня рождения известной казахстанской бизнесвумен Баян Алагузовой, сообщает Zakon.kz.

Видео подготовки к 50-ой годовщине Алагузовой жена Нуртаса опубликовала на своей странице в Instagram.

Жулдыз Абдукаримова поделилась, что платье сшили всего за один день.

"Как только я приехала в Алматы, я сразу же выехала из аэропорта к своей подруге Назым. С меня взяли мерку и сразу же приступили к работе. Команда успела создать такой шедевр, пока мы пили чай. Спасибо мастерской за скорость, вкус и качество. Безмерно благодарна", - написала Абдукаримова.

Под постом комментаторы восхитились нарядом:

  • "Вам отлично идет! Ничего, что открыто".
  • "Красивое платье, нет слов".
  • "Тебе всё идёт".
  • "Самое красивое платье вечера было на вас!"

Однако некоторых комментаторов не устроило декольте на платье:

  • "Надо было одеться чуть поскромнее".
  • "Слишком открытое платье. Надо закрыть ключицу". 
  • "Какое еще шедевр?! Женщина не должна так одеваться".

Баян Максаткызы отметила 50-летие большим концертом, на котором выступил и российский певец Валерий Меладзе.

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