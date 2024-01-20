Баян Алагузова опубликовала фотографию с Меладзе со своего 50-летия

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

Известная казахстанская актриса, телеведущая, продюсер и бизнесвумен Баян Алагузова опубликовала фотографии со своего юбилея. 50-летие она отметила большим концертом, на котором выступил и российский певец Валерий Меладзе, сообщает Zakon.kz.

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