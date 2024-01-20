Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Баян Алагузова опубликовала фотографию с Меладзе со своего 50-летия

продюсер Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известная казахстанская актриса, телеведущая, продюсер и бизнесвумен Баян Алагузова опубликовала фотографии со своего юбилея. 50-летие она отметила большим концертом, на котором выступил и российский певец Валерий Меладзе, сообщает Zakon.kz.

Фотографии продюсер опубликовала в социальной сети.

Отметим, что Баян Алагузова родилась 9 января в Уральске.


Ранее Алагузова показала, как выглядела в молодости, а чуть позже шокировала фанатов неожиданным заявлением.

Читайте также

алматинский блогер в США
Алматинский блогер выяснил, что американцы знают о Казахстане
Валерий Меладзе
Концерт Валерия Меладзе в Алматы перенесли из-за смерти близкого артисту человека
опера
Димаш Кудайберген спел в дуэте с легендарным оперным певцом
Елена Беляева
Алагузова Баян
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Димаш Кудайберген поделился радостной новостью в социальных сетях
Димаш Кудайберген поделился радостной новостью в социальных сетях
город засыплет снегом
Погода в Алматы на 7 дней: в выходные город засыплет снегом, но с началом недели ожидается потепление
Сбылась мечта: как Димаш Кудайберген спел с легендарным Пласидо Доминго
Bravo, bravisimo: как Димаш Кудайберген спел с легендарным Пласидо Доминго
Казахстан скандал артист алкоголь стюардесса
Стало известно имя казахстанского артиста, устроившего дебош в самолете
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: