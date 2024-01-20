Баян Алагузова опубликовала фотографию с Меладзе со своего 50-летия
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известная казахстанская актриса, телеведущая, продюсер и бизнесвумен Баян Алагузова опубликовала фотографии со своего юбилея. 50-летие она отметила большим концертом, на котором выступил и российский певец Валерий Меладзе, сообщает Zakon.kz.
Фотографии продюсер опубликовала в социальной сети.
Отметим, что Баян Алагузова родилась 9 января в Уральске.
Ранее Алагузова показала, как выглядела в молодости, а чуть позже шокировала фанатов неожиданным заявлением.
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