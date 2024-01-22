Стало известно, куда и с кем улетела Ерке Есмахан
Фото: Instagram/erke_esmahan
Известная казахстанская певица Ерке Есмахан с семьей улетела на Мальдивские острова, сообщает Zakon.kz.
19 января 2024 года сообщалось, что исполнительница хита "Қайда" улетела за границу с мужем и вторым сыном Исламом, которого родила в ноябре прошлого года.
Из последующих Stories в Instagram стало известно, что Ерке и Raim с малышом улетели на Мальдивские острова.
Фото: Instagram/erke_esmahan
С ними на отдых полетели старший сын Есмахан от первого брака Муслим и братишка мужа.
Фото: Instagram/erke_esmahan
Отметим, что это не первый отдых Ерке и Raim на Мальдивских островах. Летом 2023 года супруги активно делились в соцсетях снимками из этих райских островов. Подробности по ссылке.
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