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Стало известно, куда и с кем улетела Ерке Есмахан

Стало известно, куда и с кем улетела Ерке Есмахан Фото: Instagram/erke_esmahan
Известная казахстанская певица Ерке Есмахан с семьей улетела на Мальдивские острова, сообщает Zakon.kz.

19 января 2024 года сообщалось, что исполнительница хита "Қайда" улетела за границу с мужем и вторым сыном Исламом, которого родила в ноябре прошлого года.

Из последующих Stories в Instagram стало известно, что Ерке и Raim с малышом улетели на Мальдивские острова.

Стало известно, куда и с кем улетела Ерке Есмахан

Фото: Instagram/erke_esmahan

С ними на отдых полетели старший сын Есмахан от первого брака Муслим и братишка мужа.

Стало известно, куда и с кем улетела Ерке Есмахан

Фото: Instagram/erke_esmahan

Отметим, что это не первый отдых Ерке и Raim на Мальдивских островах. Летом 2023 года супруги активно делились в соцсетях снимками из этих райских островов. Подробности по ссылке.

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Есмахан Ерке Казахстан Мальдивские острова
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