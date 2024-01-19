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Ерке Есмахан улетела за границу

Ерке Есмахан улетела за границу Фото: Instagram/erke_esmahan
Популярная казахстанская певица Ерке Есмахан улетела за границу. Об этом стало известно сегодня, 19 января 2024 года, из социальных сетей артистки, сообщает Zakon.kz.

В Instagram-Stories исполнительница хита "Қайда" опубликовала фото с тремя чемоданами и коляской, и написала: "Ночью после 3:00 выехали в аэропорт".

Ерке Есмахан улетела за границу

Фото: Instagram/erke_esmahan

Затем Ерке поделилась видео, снятыми на борту самолета. Судя по кадрам, она улетела с мужем Раймбеком Бактыгереевым (сценический псевдоним Raim) и вторым сыном Исламом, которого родила в ноябре 2023 года.

"Это первый полет Ислама", – уточнила Есмахан.

В свою очередь Raim опубликовал фото с сыном, сделанное в самолете.

Из подписи к публикации можно предположить, что звездная пара направилась на отдых в жаркие страны.

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16 января 2024 года Ерке Есмахан заявила преданным фанатам, что соскучилась по сцене. Подробности здесь.

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