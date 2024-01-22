Главный романтик на казахстанской сцене стал отцом в третий раз

Один из наиболее востребованных певцов Казахстана Серик Ибрагимов встретил жену и новорожденного сына из роддома. Радостным событием артист поделился с подписчиками на личной странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

36-летний Ибрагимов сообщил поклонникам о рождении третьего ребенка еще шесть дней назад.

21 января 2024 года он поделился кадрами выписки супруги с сыном. В роддом пришли самые близкие люди.

В подписи к видео он заявил, что ребенку так и не придумали имя. Артист обратился к подписчикам и попросил преданных фанатов в комментариях написать варианты красивых имен.

Ранее сообщалось, что 32-летная казахстанская певица, бывшая солистка KeshYou Айдана Меденова поделилась радостной новостью – она родила девочку и стала мамой в третий раз.