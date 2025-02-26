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Культура и шоу-бизнес

Актер Тауекел Мусилим в третий раз стал отцом

Актер Тауекел Мусилим в третий раз стал отцом, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2025 10:19 Фото: Instagram/mahonti__
Известный казахстанский артист Тауекел Мусилим поделился с армией поклонников радостной новостью. Он с супругой Махаббат стали родителями в третий раз, сообщает Zakon.kz.

Об этом актер рассказал на личной странице в Instagram.

"У нас с Махаббат родился третий сын. Махаббат, ты молодец, дорогая", – говорится в подписи к совместной фотографии.

Фото: Instagram/stories/mahonti__

Еще осенью 2024 года в Лос-Анджелесе Тауекел и Махаббат, которые воспитывают двоих сыновей – Айторе и Амира, узнали пол третьего ребенка. Оказалось, у них снова будет мальчик.

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Ранее мы сообщали, что Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, принял участие во всероссийских соревнованиях "Мемориал Станислава Жука". 12-летний фигурист показал неутешительный результат, заняв 18-е место. Позже Евгений Плющенко разместил видео, в кадре которого обнимает сына. К нему идет немногословная, но жизнеутверждающая подпись: "Всегда рядом".

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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