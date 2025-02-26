Актер Тауекел Мусилим в третий раз стал отцом

Известный казахстанский артист Тауекел Мусилим поделился с армией поклонников радостной новостью. Он с супругой Махаббат стали родителями в третий раз, сообщает Zakon.kz.

Об этом актер рассказал на личной странице в Instagram.

"У нас с Махаббат родился третий сын. Махаббат, ты молодец, дорогая", – говорится в подписи к совместной фотографии.

Фото: Instagram/stories/mahonti__

Еще осенью 2024 года в Лос-Анджелесе Тауекел и Махаббат, которые воспитывают двоих сыновей – Айторе и Амира, узнали пол третьего ребенка. Оказалось, у них снова будет мальчик.

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