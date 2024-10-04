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Фариза Ескермес рассказала о своем "темном" прошлом

Фариза Ескермес рассказала о своем &quot;темном&quot; прошлом, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 16:04 Фото: Instagram/fariza_yeskermes
Казахстанская актриса и звезда сериала "Мошенники" Фариза Ескермес рассказала, как прошли ее школьные годы, сообщает Zakon.kz.

Фрагментами программы Taboo она поделилась в Instagram 4 октября 2024 года.

"На самом деле, я была драчункой. Бывают же девочки-пацанки. Это сейчас я сижу вся такая женственная. А тогда я была пацанкой, за словом в карман не лезла, дралась... Классом управляла другая девушка, но с ней я как-то подралась, вырвала ей клочок волос... Я не знаю, где эта девушка, не общаюсь с ней", – рассказала Фариза Ескермес, вспоминая о своем "темном" прошлом.

По словам актрисы, из-за поведения ее ненавидели школьные завучи и директор.

"Я убегала с уроков. Просидев на занятиях 1-2 часа, я убегала, до того мне было неинтересно учиться. Для меня школьная программа была неинтересной. В то время я и погрузилась в психологию. Я была отличницей. Несмотря на все вышесказанное, я училась на пятерки", – подчеркнула Фариза Ескермес.

Она отметила, что не особо скучает по школе, но выразила благодарность всем учителям.

Если одних подписчиков восхитила естественная красота актрисы, то другие отметили, что были такими же в школьные годы:

  • "Очень красивая без косметики".
  • "Казахский язык замечательный".
  • "Молодец Фариза, правду говорит".
  • "Мы тоже были такими, иногда, стыдно за это".

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