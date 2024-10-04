Фариза Ескермес рассказала о своем "темном" прошлом

Казахстанская актриса и звезда сериала "Мошенники" Фариза Ескермес рассказала, как прошли ее школьные годы, сообщает Zakon.kz.

Фрагментами программы Taboo она поделилась в Instagram 4 октября 2024 года.

"На самом деле, я была драчункой. Бывают же девочки-пацанки. Это сейчас я сижу вся такая женственная. А тогда я была пацанкой, за словом в карман не лезла, дралась... Классом управляла другая девушка, но с ней я как-то подралась, вырвала ей клочок волос... Я не знаю, где эта девушка, не общаюсь с ней", – рассказала Фариза Ескермес, вспоминая о своем "темном" прошлом.

По словам актрисы, из-за поведения ее ненавидели школьные завучи и директор.

"Я убегала с уроков. Просидев на занятиях 1-2 часа, я убегала, до того мне было неинтересно учиться. Для меня школьная программа была неинтересной. В то время я и погрузилась в психологию. Я была отличницей. Несмотря на все вышесказанное, я училась на пятерки", – подчеркнула Фариза Ескермес.

Она отметила, что не особо скучает по школе, но выразила благодарность всем учителям.

Если одних подписчиков восхитила естественная красота актрисы, то другие отметили, что были такими же в школьные годы:

"Очень красивая без косметики".

"Казахский язык замечательный".

"Молодец Фариза, правду говорит".

"Мы тоже были такими, иногда, стыдно за это".

Материал по теме Фариза Ескермес опубликовала кадры со свадьбы

Ранее свадебные наряды Али Окапова и Фаризы Ескермес наделали шума в Казнете.