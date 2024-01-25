Рок-группу "Би-2" задержали в Таиланде

Участников рок-группы "Би-2" задержали в Таиланде за проведение концертов без разрешения на работу, сообщает Zakon.kz.

По информации TASS, они должны заплатить штраф, размер которого определит суд.

"Сотрудники отделения полиции в Патонге задержали в среду семь человек, одного израильтянина и шесть россиян, причиной ареста стало отсутствие разрешения на работу. Речь идет о рок-группе "Би-2". Они должны заплатить штраф, размер которого определит суд. Возможно, заседание суда состоится завтра", – сказал представитель туристической полиции.

11 января группа анонсировала тур с двумя программами.

В Stories на странице группы опубликованы фрагменты с концерта на острове Пхукет.

Фото: Instagram/b2band

Фото: Instagram/b2band

Ранее ударник рок-группы "Би-2" Борис Лифшиц рассказал, что снял свой первый сольный клип. Фоном для выступления музыканта послужила одна из самых известных природных достопримечательностей Казахстана – Чарынский каньон.