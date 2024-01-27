Задержанных в Таиланде участников "Би-2" этапируют из Пхукета в Бангкок

Участников рок-группы "Би-2", которых задержали в Таиланде из-за проведения концертов без разрешения на работу, этапируют из Пхукета в Бангкок для последующей депортации, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил генконсул России в Пхукете Владимир Соснов, пишет ТАСС.

Ранее в заявлении генконсульства говорилось о том, что музыкантов планируют депортировать из страны. При этом отмечалось, что участники музыкального коллектива будут обязаны покинуть территорию Таиланда в ближайшее время.

Суд в Таиланде обязал задержанных выплатить штрафы. Каждый из музыкантов должен выплатить по 84 доллара (около 7,5 тысячи рублей). Группа выступила дважды — в городе Паттайе и провинции Пхукет.

Музыкантов задержали 25 января 2024 года.