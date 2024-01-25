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Хейтеры набросились на мужа Баян Алагузовой

Хейтеры набросились на мужа Баян Алагузовой Фото: Instagram/tursen_alaguzov
Накануне, 24 января 2024 года, бизнесмен Турсен Алагузов опубликовал фотографии с юбилея супруги – известного казахстанского продюсера Баян Алагузовой. Одна из публикаций вызвала неоднозначную реакцию у подписчиков, сообщает Zakon.kz.

"Красота – это молодость от бога", – подписал Турсен Алагузов фотографию падчерицы Айару Бакытбек.

И публикация, и подпись к ней вызвали негативную реакцию у хейтеров, которые набросились на бизнесмена:

  • "Почему не публикует фотографии своих детей?"
  • "Красота – это молодость от бога? Как это понять?"
  • "Правильно публиковать фото своей дочери. Зачем тебе чужие?"
  • "Я не думаю плохо, но почему опубликовал фото именно этой дочери?"
  • "Что за "наимудрейшее", а главное – грамотно по-русски сформированное выражение".
  • "Со стороны отчима по отношению к ребенку такое – бестактно. Родной отец... просто бы порадовался, что ребенок вырос".

Но ярые поклонники Турсена и Баян встали на их защиту:

  • "Биологический отец – красавчик".
  • "Она же еще ребенок, у которой молоко на губах не обсохло. Не пишите плохо".
  • "Почему у вас настолько плохие мысли? Когда мы перестанем делать это? Главное – у него нет плохих намерений. Они – современные".

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