Хейтеры набросились на мужа Баян Алагузовой
Фото: Instagram/tursen_alaguzov
Накануне, 24 января 2024 года, бизнесмен Турсен Алагузов опубликовал фотографии с юбилея супруги – известного казахстанского продюсера Баян Алагузовой. Одна из публикаций вызвала неоднозначную реакцию у подписчиков, сообщает Zakon.kz.
"Красота – это молодость от бога", – подписал Турсен Алагузов фотографию падчерицы Айару Бакытбек.
И публикация, и подпись к ней вызвали негативную реакцию у хейтеров, которые набросились на бизнесмена:
- "Почему не публикует фотографии своих детей?"
- "Красота – это молодость от бога? Как это понять?"
- "Правильно публиковать фото своей дочери. Зачем тебе чужие?"
- "Я не думаю плохо, но почему опубликовал фото именно этой дочери?"
- "Что за "наимудрейшее", а главное – грамотно по-русски сформированное выражение".
- "Со стороны отчима по отношению к ребенку такое – бестактно. Родной отец... просто бы порадовался, что ребенок вырос".
Но ярые поклонники Турсена и Баян встали на их защиту:
- "Биологический отец – красавчик".
- "Она же еще ребенок, у которой молоко на губах не обсохло. Не пишите плохо".
- "Почему у вас настолько плохие мысли? Когда мы перестанем делать это? Главное – у него нет плохих намерений. Они – современные".
Ранее Баян Алагузова, высказываясь о своем юбилее, заявила, что это обычный день.
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