Баян Максаткызы похвасталась подарком от Кайрата Нуртаса на день рождения
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известная казахстанская актриса, телеведущая, продюсер и бизнесвумен Баян Алагузова недавно отметила 50-летний юбилей. На праздновании присутствовали звезды разной величины, в том числе и Кайрат Нуртас, который подарил ей собственный пиджак, сообщает Zakon.kz.
Фотографии с подаренным блестящим пиджаком Алагузова опубликовала в своем Instagram.
"Когда-нибудь я продам пиджак Кайрата Нуртаса за оооочень дорого. А пока это самая блестящая вещь в моем гардеробе. Спасибо, Кайрош!" – подписала пост Баян.
В свою очередь Нуртас в своем Instagram опубликовал момент с вручением подарка.
На видео видно, что певец подарил собственный пиджак, сняв его с себя.
"Будь счастлива, госпожа Баян!" – написал артист.
Жена Кайрата Нуртаса показала платье, в котором посетила празднование дня рождения известной казахстанской бизнесвумен Баян Алагузовой. Комментаторы восхитились ее нарядом, однако нашлись и те, кого он разозлил.
Баян Максаткызы отметила 50-летие большим концертом, на котором выступил и российский певец Валерий Меладзе.
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