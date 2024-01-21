Баян Максаткызы похвасталась подарком от Кайрата Нуртаса на день рождения

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

Известная казахстанская актриса, телеведущая, продюсер и бизнесвумен Баян Алагузова недавно отметила 50-летний юбилей. На праздновании присутствовали звезды разной величины, в том числе и Кайрат Нуртас, который подарил ей собственный пиджак, сообщает Zakon.kz.

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