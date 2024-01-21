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Баян Максаткызы похвасталась подарком от Кайрата Нуртаса на день рождения

Кайрат Нуртас, Баян Максаткызы Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известная казахстанская актриса, телеведущая, продюсер и бизнесвумен Баян Алагузова недавно отметила 50-летний юбилей. На праздновании присутствовали звезды разной величины, в том числе и Кайрат Нуртас, который подарил ей собственный пиджак, сообщает Zakon.kz.

Фотографии с подаренным блестящим пиджаком Алагузова опубликовала в своем Instagram.

"Когда-нибудь я продам пиджак Кайрата Нуртаса за оооочень дорого. А пока это самая блестящая вещь в  моем гардеробе. Спасибо, Кайрош!" – подписала пост Баян.

В свою очередь Нуртас в своем Instagram опубликовал момент с вручением подарка.

На видео видно, что певец подарил собственный пиджак, сняв его с себя.

"Будь счастлива, госпожа Баян!" – написал артист.

Жена Кайрата Нуртаса показала платье, в котором посетила празднование дня рождения известной казахстанской бизнесвумен Баян Алагузовой. Комментаторы восхитились ее нарядом, однако нашлись и те, кого он разозлил.

Баян Максаткызы отметила 50-летие большим концертом, на котором выступил и российский певец Валерий Меладзе.

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