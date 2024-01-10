Очередной день: Баян Алагузова высказалась о своем 50-летнем юбилее

Популярный казахстанский продюсер Баян Алагузова 9 января 2024 года отпраздновала юбилей: ей исполнилось 50 лет, сообщает Zakon.kz.

Телеведущая решила поделиться с общественностью своими ощущениями.

"Обычно в свой день рождения приличные люди что-то пишут, типа поздравляю тебя, моя хорошая, пусть исполнятся все твои желания, ну и т.д… А у меня этот день пролетел сначала в самолете, а потом на работе со всеми прилегающими. Сказать, что ничего не чувствую, вообще ничего не сказать". Баян Алагузова

Далее она рассказала, с чего начинается ее день.

"Полтосик – это такой серьезный отрезок человеческой жизни, когда надо бы и анализ провезти, а зачем? Очередной год, очередной день, завтра солнце встанет, и день начнется с беговой дорожки и вкусным завтраком в компании супруга. Жизнь прекрасна, такая какая есть… (свежего фото нет, поэтому с подкаста)". Баян Алагузова

Ранее актриса шокировала фанатов неожиданным заявлением. Тогда продюсер заявила, что она рожала трижды, и что первого ребенка потеряла, так как беременность была замершей.

Баян Алагузова родилась 9 января 1974 года в Уральске. Получила первую известность в 1993 году благодаря главной роли в мелодраме "Махаббат бекеті" (Станция любви), затем продолжительное время работала журналистом и ведущей на телевидении.

С 2006 года занимается продюсированием казахстанских музыкальных групп ("КешYOU" и др.) и отдельных исполнителей (Жанар Дугалова, Ерке Есмахан). Сыграла в нескольких фильмах и телесериалах.

Глава компании Shine Production. Замужем за Турсенгали Алагузовым. У продюсера две дочери от первого брака и две внучки.