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Задержанные в Таиланде музыканты "Би-2" отделались штрафом

Задержанные в Таиланде музыканты "Би-2" отделались штрафом Фото: Instagram/b2band
Музыкантов "Би-2" оштрафовали в Таиланде за проведение концертов без разрешения, сообщает Zakon.kz.

Суд Таиланда оштрафовал участников группы "Би-2" на 95 долларов каждого (около 43 тыс. тенге).

25 января 2024 года рок-группу "Би-2" задержали в Таиланде. Они провели концерты без разрешения на работу. Концерты прошли в Паттайе 22 января и на острове Пхукет 24 января.

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