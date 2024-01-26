Задержанные в Таиланде музыканты "Би-2" отделались штрафом

Музыкантов "Би-2" оштрафовали в Таиланде за проведение концертов без разрешения, сообщает Zakon.kz.

Суд Таиланда оштрафовал участников группы "Би-2" на 95 долларов каждого (около 43 тыс. тенге).

25 января 2024 года рок-группу "Би-2" задержали в Таиланде. Они провели концерты без разрешения на работу. Концерты прошли в Паттайе 22 января и на острове Пхукет 24 января.