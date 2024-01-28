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Музыканты группы "Би-2" впервые прокомментировали задержание в Таиланде

группа Би-2 Фото: Instagram/b2band
Музыканты группы "Би-2" впервые вышли на связь и после задержания в Таиланде за проведение концерта без соответствующего разрешения, сообщает Zakon.kz.

Через Telegram они рассказали о своем местонахождении.

"Сейчас мы находимся в центре задержания миграционной полиции острова Пхукет", – говорится в публикации.

По словам исполнителей, поводом для задержания стали неправильно оформленные организаторами документы.

25 января 2024 года рок-группу "Би-2" задержали в Таиланде. Они провели концерты без разрешения на работу. Концерты прошли в Паттайе 22 января и на острове Пхукет 24 января. Позже стало известно, что музыканты отделались штрафом.

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