Музыканты группы "Би-2" впервые прокомментировали задержание в Таиланде
Фото: Instagram/b2band
Музыканты группы "Би-2" впервые вышли на связь и после задержания в Таиланде за проведение концерта без соответствующего разрешения, сообщает Zakon.kz.
Через Telegram они рассказали о своем местонахождении.
"Сейчас мы находимся в центре задержания миграционной полиции острова Пхукет", – говорится в публикации.
По словам исполнителей, поводом для задержания стали неправильно оформленные организаторами документы.
25 января 2024 года рок-группу "Би-2" задержали в Таиланде. Они провели концерты без разрешения на работу. Концерты прошли в Паттайе 22 января и на острове Пхукет 24 января. Позже стало известно, что музыканты отделались штрафом.
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