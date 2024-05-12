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Умер актер из фильмов "Крестный отец" и "Молчание ягнят" Роджер Корман

умер режиссер , фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2024 22:27 Фото: Instagram/rogercorman
В США на 99-м году жизни умер актер, режиссер и продюсер Роджер Корман. Кинодеятель ушел из жизни 9 мая в своем доме в Санта-Монике, сообщает Zakon.kz.

Об этом телеканалу ABC News рассказала дочь Кормана.

"Он был щедрым, открытым и добрым ко всем, кто его знал. Когда его спросили, каким он хотел бы запомниться, он ответил: "Я был режиссером, вот и все", – отметила она.

Роджер Корман прославился благодаря "фильмам категории Б", к котором относятся хорроры и боевики. Его отличала способность быстро снимать ленты при маленьком бюджете. Так, в 1960 году он снял "Лавку ужасов" за два дня и 30 тыс. долларов. Кинематографист был известен по таким проектам, как "Дикие ангелы", "Черный скорпион", "Ведро крови" и "Франкенштейн освобожденный". Сам Корман снялся в полусотне проектов, в том числе в фильмах "Крестный отец" и "Молчание ягнят".

Считается, что Корман помог начать карьеру Джеку Николсону, Роберту Де Ниро, Рону Ховарду, Питеру Богдановичу, Фрэнсису Форд Копполу и Джеймсу Кэмерону. В 2009 году режиссер получил "Оскар" за вклад в развитие кинематографа.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке в возрасте 86 лет ушел из жизни американский инвестор-миллиардер, математик, филантроп владелец инвестиционной компании Renaissance Technologies Джим Саймонс.

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