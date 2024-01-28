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"Мосфильм" назвал комедию "Джентльмены удачи" лучшим фильмом киностудии

"Джентльмены удачи" Фото: кадр из фильма
Комедия "Джентльмены удачи" режиссера Александра Серого названа лучшей картиной, снятой на киностудии "Мосфильм", сообщает Zakon.kz.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция", составившего "Абсолютный топ" картин киностудии.

"30 января исполняется 100 лет киноконцерну "Мосфильм". В преддверии события редакция телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция" изучила зрительские и экспертные рейтинги ведущих изданий и сервисов, чтобы определить наиболее популярные картины, снятые на самой знаменитой киностудии страны. Лидером стала комедия "Джентльмены удачи", снятая Александром Серым по сценарию Виктории Токаревой и Георгия Данелии. В 1972 году картина заняла первое место по количеству зрителей, ее посмотрели 65 млн человек", – прокомментировали в пресс-службе результаты рейтинга.

Второе и третье места заняли комедии Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука" и "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", соответственно.

В киностудии отметили, что в 1969 году, когда состоялась премьера фильма "Бриллиантовая рука", его посмотрели 76,7 млн зрителей.

Еще одна комедия Гайдая расположилась на четвертой строке рейтинга – это "Иван Васильевич меняет профессию", снятая по мотивам пьесы "Иван Васильевич" Михаила Булгакова.

Замыкает первую пятерку мелодрама Владимира Меньшова "Москва слезам не верит".

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