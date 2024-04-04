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Крупнейшая киностудия анонсировала пятую "Матрицу"

Крупнейшая киностудия анонсировала пятую &quot;Матрицу&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2024 15:08 Фото: pxhere
Известная американская киностудия Warner Bros. работает над пятой частью серии фильмов "Матрица". Режиссером и сценаристом нового фильма станет Дрю Годдард, снявший фильмы "Война миров Z", "Марсианин" и другие, сообщает Zakon.kz.

Об этом со ссылкой на заявление кинокомпании Warner Bros. Pictures написало издание The Hollywood Reporter.

Также отмечено, что Лана Вачовски – один из режиссеров первой "Матрицы" – будет исполнительным продюсером нового фильма.

Подробности сюжета и имена актеров пока не раскрываются.

Первый фильм вышел на экраны США 31 марта 1999 года и послужил созданию одноименной медиафраншизы, в которую вошли еще три фильма, комиксы, компьютерные игры и аниме.

Сюжетная линия фильма была продолжена в новых частях: "Матрица: Перезагрузка" (The Matrix Reloaded, 2003) и "Матрица: Революция" (The Matrix Revolutions, 2003). В 2021 году состоялась премьера четвертой части "Матрица: Воскрешение" (The Matrix Resurrections).

В 2023 году доцент кафедры физики Портсмутского университета Мелвин Вопсон заявил, что "обнаружил новый закон физики", который может доказать, что мы живем во вселенной, похожей на вселенную фильма "Матрица".

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