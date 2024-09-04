41-летняя Анна Седокова изменилась до неузнаваемости

Поклонники не узнали украинскую и российскую певицу Анну Седокову, которая, по их словам, изменилась до неузнаваемости. Они предположили, что 41-летняя артистка вновь легла под нож пластического хирурга, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 3 сентября 2024 года, бывшая солистка группы "ВИА Гра" опубликовала в Instagram рекламный видеоролик.

Подписчики написали, что Седокову вообще не узнать, так как она совсем не похожа на себя:

"Мне прежняя Анна по душе".

"Еле узнала, помоложе стала".

"Вообще другая, но ей идет, отеки ушли".

"Как будто другой человек, но все равно красивая".

"Мне кажется, нос сделала... очень красивая... ну прям не узнать".

"Мне нравится. Не похожа на себя, но все равно красивая. Я себе тоже делала ринопластику и на старых фото себя не узнаю".

Другие предположили, какие операции могла сделать Анна, чтобы измениться до неузнаваемости:

"Вам очень идет пластика, красотка".

"Рено, блефаро, сразу помолодела. Всегда прекрасная Анна".

"Глаза более открыты, похоже на блефаропластику, стала еще краше".

"Анна, потрясающе выглядите. Мне кажется, губы уменьшили себе и нос откорректировали, может ошибаюсь, в любом случае очень красивая".

Третьи вовсе отметили, что артистка не пользовалась услугами пластических хирургов. А внешние изменения они объяснили макияжем и цветом волос:

"Седокова, как коньяк, с годами лучше становится".

"Не вижу явных перемен, о которых все пишут, просто другой образ и макияж".

"Просто мейк другой, ресницы наращены, и вкололась больше в других местах, вот и все".

"Удивительно, как цвет волос меняет женщину и отсылает к образу совершенно другой леди! Темный цвет волос делает и Анну, и Анджелину Джоли роковыми красотками!"

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В середине июня 2024 года стало известно, что Анне Седоковой провели экстренную операцию.