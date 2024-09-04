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41-летняя Анна Седокова изменилась до неузнаваемости

41-летняя Анна Седокова изменилась до неузнаваемости, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 16:20 Фото: Instagram/annasedokova
Поклонники не узнали украинскую и российскую певицу Анну Седокову, которая, по их словам, изменилась до неузнаваемости. Они предположили, что 41-летняя артистка вновь легла под нож пластического хирурга, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 3 сентября 2024 года, бывшая солистка группы "ВИА Гра" опубликовала в Instagram рекламный видеоролик.

Подписчики написали, что Седокову вообще не узнать, так как она совсем не похожа на себя:

  • "Мне прежняя Анна по душе".
  • "Еле узнала, помоложе стала".
  • "Вообще другая, но ей идет, отеки ушли".
  • "Как будто другой человек, но все равно красивая".
  • "Мне кажется, нос сделала... очень красивая... ну прям не узнать".
  • "Мне нравится. Не похожа на себя, но все равно красивая. Я себе тоже делала ринопластику и на старых фото себя не узнаю".

Другие предположили, какие операции могла сделать Анна, чтобы измениться до неузнаваемости:

  • "Вам очень идет пластика, красотка".
  • "Рено, блефаро, сразу помолодела. Всегда прекрасная Анна".
  • "Глаза более открыты, похоже на блефаропластику, стала еще краше".
  • "Анна, потрясающе выглядите. Мне кажется, губы уменьшили себе и нос откорректировали, может ошибаюсь, в любом случае очень красивая".

Третьи вовсе отметили, что артистка не пользовалась услугами пластических хирургов. А внешние изменения они объяснили макияжем и цветом волос:

  • "Седокова, как коньяк, с годами лучше становится".
  • "Не вижу явных перемен, о которых все пишут, просто другой образ и макияж".
  • "Просто мейк другой, ресницы наращены, и вкололась больше в других местах, вот и все".
  • "Удивительно, как цвет волос меняет женщину и отсылает к образу совершенно другой леди! Темный цвет волос делает и Анну, и Анджелину Джоли роковыми красотками!"

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В середине июня 2024 года стало известно, что Анне Седоковой провели экстренную операцию.

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