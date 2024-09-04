41-летняя Анна Седокова изменилась до неузнаваемости
Фото: Instagram/annasedokova
Поклонники не узнали украинскую и российскую певицу Анну Седокову, которая, по их словам, изменилась до неузнаваемости. Они предположили, что 41-летняя артистка вновь легла под нож пластического хирурга, сообщает Zakon.kz.
Накануне, 3 сентября 2024 года, бывшая солистка группы "ВИА Гра" опубликовала в Instagram рекламный видеоролик.
Подписчики написали, что Седокову вообще не узнать, так как она совсем не похожа на себя:
- "Мне прежняя Анна по душе".
- "Еле узнала, помоложе стала".
- "Вообще другая, но ей идет, отеки ушли".
- "Как будто другой человек, но все равно красивая".
- "Мне кажется, нос сделала... очень красивая... ну прям не узнать".
- "Мне нравится. Не похожа на себя, но все равно красивая. Я себе тоже делала ринопластику и на старых фото себя не узнаю".
Другие предположили, какие операции могла сделать Анна, чтобы измениться до неузнаваемости:
- "Вам очень идет пластика, красотка".
- "Рено, блефаро, сразу помолодела. Всегда прекрасная Анна".
- "Глаза более открыты, похоже на блефаропластику, стала еще краше".
- "Анна, потрясающе выглядите. Мне кажется, губы уменьшили себе и нос откорректировали, может ошибаюсь, в любом случае очень красивая".
Третьи вовсе отметили, что артистка не пользовалась услугами пластических хирургов. А внешние изменения они объяснили макияжем и цветом волос:
- "Седокова, как коньяк, с годами лучше становится".
- "Не вижу явных перемен, о которых все пишут, просто другой образ и макияж".
- "Просто мейк другой, ресницы наращены, и вкололась больше в других местах, вот и все".
- "Удивительно, как цвет волос меняет женщину и отсылает к образу совершенно другой леди! Темный цвет волос делает и Анну, и Анджелину Джоли роковыми красотками!"
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