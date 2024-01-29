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Сергей Жуков решил стать снова подростком

Сергей Жуков решил стать снова подростком Фото: Instagram/sezhukov
Солист группы "Руки вверх" опубликовал фото, когда он был подростком, сообщает Zakon.kz.

Также он попросил фанатов представить, что вы снова подростки и собираетесь на какую-то гаражную вечеринку. 

"У нас еще нет детей, списков продуктов и счетов за коммуналку. Мы молоды, беззаботны и единственная наша проблема – это неразделенная любовь... Ну и, быть может, родители, которые все еще ждут нас дома не позже одиннадцати", – написал Жуков на своей странице в Instagram.



Он задался вопросом: "Что мы будем с вами делать, какую музыку слушать и во что будем одеты?".

"Я, пожалуй, надел бы джинсы с высокой талией и рубашку в клетку под какой-нибудь свитер. Попросил бы поставить "Кино", и, возможно, курил бы Camel – ну, чтобы быть повзрослей)) Пил бы я, наверное, портвейн.  Мы бы много смеялись, танцевали медляки, и рассказывали истории, преувеличивая свою крутость...", – написал он. 

А потом он бы шел довольный домой, жуя Turbo, чтобы не расстраивать маму.

Поклонникам очень понравился пост и они стали вспоминать свои молодые годы:

  • Если вернуться в подростковый период, у меня была неразделенная любовь с Сергеем Жуковым и Сашей Белым,  а вечеринка выглядела так, на фоне поет магнитофон "Романтик" с песнями Руки Вверх, я выбираю какую кассету поставить, в первый отсек, а какую во второй. Пишу письмо Саше Белому в надежде, что выйду за него замуж. 
  • Джинсы, топ с Ди Каприо и магнитофон с кассетой "Руки вверх".
  • И чувство, что все только начинается.
  • Ох...мне было 16 лет...любовь первая, страдания, свадьбы, дети, разводы и все под Руки Вверх.

8 декабря 2023 года Сергей Жуков стал отцом пятый раз. У него родился сын. 

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