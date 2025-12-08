#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова вызвали новые слухи в Казнете

Кайрат Нуртас и жена, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 03:59 Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Казахстанская звездная пара Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова впервые за долгое время вместе вышли в свет в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на то, что вокруг семьи певца ходят разные слухи и за все время Кайрат Нуртас лишь однажды показывался с супругой и их дочерью Рабией Султан, а родители певца публично не поздравляли невестку с рождением внучки, Жулдыз Абдукаримова опубликовала новые Instagram-stories со свадьбы родственников.

Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial

На них она предстала вместе с мужем. Кайрат Нуртас пожелал молодым счастья, спел и даже станцевал вместе с женой. Под видео с танцем она написала коротко:

"No comment" (Без комментариев).

На кадрах супружеская пара мило улыбается друг другу, демонстрируя гармонию в отношениях. На торжестве также присутствовали другие звезды казахстанского шоу-бизнеса.

Ранее Кайрат Нуртас показал редкое видео с маленькой дочкой и растрогал поклонников.

Аксинья Титова
