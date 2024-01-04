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Кайрат Нуртас вручил жене подарок от известного бренда

Жулдыз Абдукаримова опубликовала видео с Кайратом Нуртасом Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Казахстанская телеведущая и актриса Жулдыз Абдукаримова, которая с детьми улетела на отдых в Катар, сегодня, 4 января 2024 года, опубликовала несколько видео в Instagram-Stories. В них можно заметить и мужа артистки – популярного певца Кайрата Нуртаса, сообщает Zakon.kz.

Супруги редко делятся совместными снимками и видео, из-за этого периодически ходят слухи, что якобы супруги находятся на грани развода, или вовсе уже развелись. На этот раз фанатов насторожило, что Жулдыз улетела на отдых в Катар с четырьмя детьми, но без Кайрата.

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Но фанаты звездной пары, кажется, могут выдохнуть, так как сегодня Абдукаримова в Instagram-Stories показала Нуртаса. Супруги с четырьмя детьми устроили шоппинг в одном из торговых центров Катара.

Судя по опубликованным видео, у Жулдыз и Кайрата все хорошо.

"Вот маме... подарок. Будь счастлива, дорогая", – сказал Нуртас, вручая Абдукаримовой подарок от известного французского бренда.

На одном из Stories запечатлен милый разговор супругов. Жулдыз рассказала Кайрату, что до того, как он прилетел к ним в Катар, их дочь Алау присмотрела кроссовки, и сказала, что их ей купит отец. Нуртас улыбнулся и сказал: "Папа купит".

Когда супруги с детьми заходили в лифт, Кайрат задал Жулдыз неожиданный вопрос: "Еще одного родишь?"

"Они все – наши. Я люблю тебя", – сказал Нуртас, указывая на четверых детей и обращаясь к жене.

Абдукаримову вопрос рассмешил и она лаконично ответила мужу: "Перестань".

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