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Жан-Клод Ван Дамм опубликовал редкое фото с 89-летними родителями

Жан-Клод Ван Дамм опубликовал редкое фото с 89-летними родителями Фото: Instagram/jcvd
Звезда "Универсального солдата" Жан-Клод Ван Дамм порадовал поклонников редким фото с родителями. Общий снимок американский актер разместил на личной странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

В подписи к публикации мастер боевых искусств отметил, что провел рождественские каникулы с матерью и отцом.

Родители актера живут в Бельгии. Сценарист ранее признавался, что не смог уговорить их переехать в США.

Подписчиков умилил семейный снимок. Также они отметили, что продюсер очень похож на маму.

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В 2022 году сообщалось, что актер получил дипломатический паспорт Демократической республики Конго. По словам знаменитости, звание посла поможет ему мобилизовать международную помощь в целях содействия молодежи, спорту и дикой природе этой африканской страны.

Интересно, что в 2023 году TikTok помог сельчанке из СКО познакомиться с Ван Даммом.

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