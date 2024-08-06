Жан-Клод Ван Дамм повторил свое знаменитое фото через 36 лет

63-летний постановщик боевых сцен Жан-Клод Ван Дамм опубликовал коллаж в социальных сетях. Американский актер повторил свое культовое фото спустя 36 лет, сообщает Zakon.kz.

В публикации на странице в Instagram за 5 августа 2024 года звезда фильма "Универсальный солдат" отметил, что работа никогда не прекращается.

"27 или 63. Возраст – всего лишь цифра, когда живешь в мире боевых искусств. Дисциплина, сосредоточенность и сердце воина. Давайте продолжать творить историю вместе". Жан-Клод Ван Дамм

Комментаторы отметили, что американский актер всегда являлся для них вдохновением и примером.

В начале 2024 года актер опубликовал редкое фото с 89-летними родителями.

Интересно, что в 2023 году TikTok помог сельчанке из СКО познакомиться с Ван Даммом.