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Удивительное сходство нашли казахстанцы у Асель Аскар со звездой Болливуда

Асель Аскар сравнили с Кариной Капур, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 13:16 Фото: Instagram/assel.askar
Подписчики казахстанской актрисы и блогера Асель Аскар увидели в ней удивительное сходство с популярной индийской актрисой Кариной Капур, сообщает Zakon.kz.

Отечественная селебрити решила принять участие в популярном в мире челлендже makeuptransformation, на котором герои видео под индийскую песню Cap Cut показывают все этапы разных стилей макияжа, в том числе и индийского.

Асель Аскар решила принять участие в этом челлендже. Ее подписчики пришли в восторг и от образов актрисы, и от ее сходства со звездой Болливуда Кариной Капур.

  • Вы же сама копия Карины Капур!
  • Тоже об этом подумала, пока смотрела.
  • Да прям копия.
  • Еще бы линзы, как у нее цвет глаз. Вот копия она.
  • Карина Капур копия.
  • Еще характером похожа.
  • Как будто сама Карина Капур в тренд снялась.

Карина Капур – кинозвезда Болливуда, певица, танцовщица, представительница четвертого поколения выдающегося клана киноиндустрии Индии, внучка легендарного "голубоглазого короля индийского кино" Раджа Капура. Является одной из наиболее высокооплачиваемых актрис Индии.

В январе 2024 года в Сети заметили сходство актера из сериала "Слово пацана" с Николаем Караченцовым.

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