Удивительное сходство нашли казахстанцы у Асель Аскар со звездой Болливуда

Подписчики казахстанской актрисы и блогера Асель Аскар увидели в ней удивительное сходство с популярной индийской актрисой Кариной Капур, сообщает Zakon.kz.

Отечественная селебрити решила принять участие в популярном в мире челлендже makeuptransformation, на котором герои видео под индийскую песню Cap Cut показывают все этапы разных стилей макияжа, в том числе и индийского.

Асель Аскар решила принять участие в этом челлендже. Ее подписчики пришли в восторг и от образов актрисы, и от ее сходства со звездой Болливуда Кариной Капур.

Вы же сама копия Карины Капур!

Тоже об этом подумала, пока смотрела.

Да прям копия.

Еще бы линзы, как у нее цвет глаз. Вот копия она.

Карина Капур копия.

Еще характером похожа.

Как будто сама Карина Капур в тренд снялась.

Карина Капур – кинозвезда Болливуда, певица, танцовщица, представительница четвертого поколения выдающегося клана киноиндустрии Индии, внучка легендарного "голубоглазого короля индийского кино" Раджа Капура. Является одной из наиболее высокооплачиваемых актрис Индии.

В январе 2024 года в Сети заметили сходство актера из сериала "Слово пацана" с Николаем Караченцовым.