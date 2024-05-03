Удивительное сходство нашли казахстанцы у Асель Аскар со звездой Болливуда
Отечественная селебрити решила принять участие в популярном в мире челлендже makeuptransformation, на котором герои видео под индийскую песню Cap Cut показывают все этапы разных стилей макияжа, в том числе и индийского.
Асель Аскар решила принять участие в этом челлендже. Ее подписчики пришли в восторг и от образов актрисы, и от ее сходства со звездой Болливуда Кариной Капур.
- Вы же сама копия Карины Капур!
- Тоже об этом подумала, пока смотрела.
- Да прям копия.
- Еще бы линзы, как у нее цвет глаз. Вот копия она.
- Карина Капур копия.
- Еще характером похожа.
- Как будто сама Карина Капур в тренд снялась.
Карина Капур – кинозвезда Болливуда, певица, танцовщица, представительница четвертого поколения выдающегося клана киноиндустрии Индии, внучка легендарного "голубоглазого короля индийского кино" Раджа Капура. Является одной из наиболее высокооплачиваемых актрис Индии.
В январе 2024 года в Сети заметили сходство актера из сериала "Слово пацана" с Николаем Караченцовым.