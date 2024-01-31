Священная семерка: Димаш Кудайберген выступил с обращением

30 января 2024 года народный артист Казахстана Димаш Кудайберген обратился к армии преданных поклонников по всему миру, сообщает Zakon.kz.

"Дорогие друзья, мои любимые Dears! Сегодня очень важный день для меня – наша с вами седьмая годовщина!" – говорится в начале заявления.

Артист напомнил, что цифра 7 является особенной у казахского народа.

"Поэтому я безмерно благодарен за каждый момент, что мы разделили и продолжаем разделять вместе. Я горжусь тем, что могу делить свое творчество с вами и воздавать вместе невероятные воспоминания". Димаш Кудайберген

В заключении певец поблагодарил поклонников за поддержку.

"Будьте всегда счастливы!" Димаш Кудайберген

Комментаторы не заставили себя ждать и на различных языках присоединились к поздравлениям.

У разных народов цифра 7 обладает необъяснимыми магическими силами.

Так вот казахский степной народ также связал свою культуру, обычаи и названия с этой цифрой. Казахские мужчины, обладавшие 7 сокровищами, считались абсолютно счастливыми. Только вот под сокровищами они подразумевали семь составляющих: ер жігіт, сұлу, ақыл әйел, жүйрік ат, қыран бүркіт, жүйрік тазы, берен мылтық, білім.

В переводе это означало, что мужчина должен обладать настоящим мужеством джигита, красотой, у него должна быть умная жена, быстроногий скакун, охотничий беркут, пес породы тазы, оружие и знания.

Ранее Димаш Кудайберген пригласил юных виртуозов в Казахстан.