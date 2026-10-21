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Культура и шоу-бизнес

"Повергнет в шок!": Димаш Кудайберген пообещал мега-новость

Димаш Кудайберген, народный артист РК, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 17:24 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген обратился к многочисленной армии поклонников, сообщает Zakon.kz.

Артист признался, что во вторник, 20 октября 2026 года, впервые вышел в прямой эфир TikTok без предупреждения. По его словам, многие фанаты расстроились, так как не успели присоединиться.

Но уже сегодня, 21 октября, народный артист Казахстана обещает исправиться.

"У меня для вас мега-новость, которая повергнет всех в шок. Поверьте, такого вы точно не ожидаете!" – заинтриговал музыкант.

Известно, что прямой эфир начнется в 22:00 по времени Астаны.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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