"Повергнет в шок!": Димаш Кудайберген пообещал мега-новость

Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген обратился к многочисленной армии поклонников, сообщает Zakon.kz.

Артист признался, что во вторник, 20 октября 2026 года, впервые вышел в прямой эфир TikTok без предупреждения. По его словам, многие фанаты расстроились, так как не успели присоединиться.

Но уже сегодня, 21 октября, народный артист Казахстана обещает исправиться.

"У меня для вас мега-новость, которая повергнет всех в шок. Поверьте, такого вы точно не ожидаете!" – заинтриговал музыкант.

Известно, что прямой эфир начнется в 22:00 по времени Астаны.

Материал по теме Димаш Кудайберген поблагодарил зрителей в Польше за незабываемый старт тура

14 октября шоумен Кирилл Мейстер из Алматы рассказывал о встрече с Кудайбергеном. Телеведущий не только поделился впечатлениями, но и показал несколько ярких фрагментов выступления артиста.