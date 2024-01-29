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Димаш Кудайберген пригласил юных виртуозов в Казахстан

Димаш Кудайберген пригласил юных виртуозов в Казахстан Фото: скриншот с видео
Казахстанский певец и музыкант Димаш Кудайберген опубликовал в Instagram видеоотрывок с конкурса "Виртуозы" в Будапеште, где он сидел в жюри, сообщает Zakon.kz.

Димаш был удивлен и восхищен творчеством и талантами молодых исполнителей и пригласил одного из них в Казахстан.

Его хвалебные слова юному 15-летнему виртуозу из Словакии, как отметил один из комментаторов, станут вдохновением, отрадой для сердца ребенка и мотивацией к дальнейшему развитию молодого скрипача.


Димаша же подписчики назвали амбассадором музыки и добра.

  • "Димаш обладает не только экстраординарным талантом, но и добрым любящим сердцем! Пусть все его пожелания юным виртуозам сбудутся!"
  • "Все дети исключительно талантливые! А твое участие в жюри привлекло к этому конкурсу новую восторженную публику. Ты настоящий амбассадор музыки, мира, дружбы и взаимопонимания!" – написали пользователи Instagram.

Ранее мы писали, что в финале международного проекта Virtuosos V4+ Димаш Кудайберген в Будапеште спел с величайшим голосом XX века, маэстро Пласидо Доминго. Они феерично исполнили дуэт из оперы Жоржа Бизе 1863 года "Искатели жемчуга".

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