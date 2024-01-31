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Мадину Садвакасову пристыдили за декольте

Мадину Садвакасову пристыдили за открытое декольте Фото: Instagram/sadvakasovamadina
Казахстанская певица Мадина Садвакасова опубликовала новый ролик в социальных сетях и вызвала недовольство среди подписчиков, сообщает Zakon.kz.

"Скоро свадьба", – гласит описание к ролику.

В кадре артистка сначала появляется перед зрителем в домашнем наряде, а потом преображается и уже позирует в свадебном платье.

Но старания исполнительницы пришлись не по душе публике.

Многие отметили, что в ее возрасте нужно быть поскромнее и выбирать более закрытую одежду.

Нашлись и те, кто поддержал Садвакасову и попросил больше подобных видео.

В декабре 2023 года певица поделилась неожиданным фактом из детства.

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