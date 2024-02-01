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Али Окапов планирует снять фильм про маму - Розу Рымбаеву

Али Окапов планирует снять фильм про маму - Розу Рымбаеву Фото: Instagram.com/rozarymbaeva/
Казахстанский артист Али Окапов рассказал, что хочет снять фильм к 50-летию выхода на сцену его легендарной мамы - певицы Розы Рымбаевой, сообщает Zakon.kz.

Во время интервью на передаче "Таншолпан" певец поделился этой новостью.

"Хочу снять автобиографический фильм к 50-летию выхода на сцену моей мамы. Сценарий написан и режиссёр утвержден, но мы не смогли пройти кастинг Национального фонда поддержки кино. Вот почему я ищу спонсора", - сказал Окапов.

Розу Рымбеву считают легендой и примадонной казахстанской эстрады. Профессиональная музыкальная карьера Рымбаевой началась с выступления на конкурсе, темой которого стала Великая Отечественная Война. Сразу после концерта с ней захотел пообщаться Таскын Окапов, хормейстер вокального объединения "Гульдер". Никто не подозревал, что совсем скоро он станет мужем молодой и перспективной исполнительницы. В 1977 году певица отправилась на международный конкурс "Золотой Орфей", который проходил в Болгарии. Там она завоевала Гран-При с композицией "Алия". Затем было ещё несколько фестивалей, которые поставили её в ряд во всех хит-парадах с Аллой Пугачевой и Софией Ротару. Лирический голос, который насчитывает 4 октавы, не оставил равнодушным никого.

Ранее мы писали, что певец рассказал, как на него повлияло землетрясение в Алматы.

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