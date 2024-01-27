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Али Окапов рассказал, как на него повлияло землетрясение в Алматы

Али Окапов рассказал, как на него повлияло землетрясение в Алматы Фото: Instagram/aliokapov
Казахстанский артист Али Окапов рассказал, как на него повлияло землетрясение в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в Instagram.

"Сидел я как-то на балконе ночью, строил планы, обдумывал решения, грузился по поводу перспектив и рисков. И тут просто началось землетрясение. И жить стало резко проще", – подписал пост артист.

В конце он пожелал поклонникам терпения и безопасности.

Подписчики поддержали Окапова в комментариях:

– Все верно, спасибо.

– Желаем всем безопасности, будьте осторожны.

– Да, самое главное – быть в безопасности.


В ночь на 23 января в Алматы произошло сильное землетрясение. Подземные толчки, которые ощутили жители Алматы, достигали 5 баллов.

24 января Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований зафиксировал еще два землетрясения. В обоих случаях эпицентр был расположен на территории Китая – в 268 км и 269 км на юго-восток от Алматы. Подземные толчки произошли с разницей в один час – в 8:54 и 9:56. Однако в обоих случаях сведений об ощутимости на территории Казахстана не поступало.

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Окапов Али Алматы Сильное землетрясение в Алматы
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