Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Вышел постер нового фильма с Брэдом Питтом

Фильм, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2024 06:00 Фото: Instagram/bradpittofflcial
5 июля Warner Bros. опубликовала официальный постер нового фильма с участием Брэда Питта, сообщает Zakon.kz.

Помимо постера на странице кинокомпании в Instagram появилось финальное название и дата релиза. В США лента выйдет 27 июня следующего года.

Более подробную информацию распространило издание Deadline. К примеру, по сюжету бывший гонщик вместе со своим товарищем по команде возвращается в "Формулу – 1". Тизер к фильму ожидается в ближайшие дни. Его покажут в Великобритании на Гран-при "Формулы – 1".

Ну, а пока поклонницы и хейтеры актера не скрывают свои восхищения по поводу его внешнего вида и физической формы. Да и сам Брэд подливает масло в огонь, публикуя на своей странице в Instagram многочисленные фотографии со съемочной площадки.

Фильм, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2024 06:00

Фото: Instagram/bradpittofflcial

На днях голливудская актриса Джулия Робертс опубликовала редкое фото с мужем.

Читайте также

Кадры задержания певица Абдижаппара Алкожи попали на видео
Кадры задержания певца Абдижаппара Алкожи попали на видео
Никуда не выходил и готовился: Турсынбек Кабатов смешно пошутил о своем аресте
Никуда не выходил и готовился: Турсынбек Кабатов пошутил о своем аресте
Еще одного популярного перца арестовали в Казахстане
Еще одного популярного певца арестовали в Казахстане
Алия Абди
Голливуд Питт Брэд Формула-1 Warner Bros. 2024 год Фильмы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
К казахстанцам с предупреждением обратились из Нацбанка
К казахстанцам с предупреждением обратились из Нацбанка
Еще одного популярного перца арестовали в Казахстане
Еще одного популярного певца арестовали в Казахстане
погода в Алматы на неделю
Грозы и сильный ветер: погода в Алматы на неделю
обмен валют
Курсы валют в обменниках мегаполисов на 6 июля
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: