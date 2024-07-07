Вышел постер нового фильма с Брэдом Питтом

5 июля Warner Bros. опубликовала официальный постер нового фильма с участием Брэда Питта, сообщает Zakon.kz.

Помимо постера на странице кинокомпании в Instagram появилось финальное название и дата релиза. В США лента выйдет 27 июня следующего года.

Более подробную информацию распространило издание Deadline. К примеру, по сюжету бывший гонщик вместе со своим товарищем по команде возвращается в "Формулу – 1". Тизер к фильму ожидается в ближайшие дни. Его покажут в Великобритании на Гран-при "Формулы – 1".

Ну, а пока поклонницы и хейтеры актера не скрывают свои восхищения по поводу его внешнего вида и физической формы. Да и сам Брэд подливает масло в огонь, публикуя на своей странице в Instagram многочисленные фотографии со съемочной площадки.

Фото: Instagram/bradpittofflcial

На днях голливудская актриса Джулия Робертс опубликовала редкое фото с мужем.