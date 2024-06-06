Российский комик, звезда Comedy Club Гарик Харламов женился на актрисе Катерине Ковальчук, сообщает Zakon.kz.

Снимок около ЗАГСа артистка опубликовала в Instagram. Однако комментировать его она не стала. Нет публикации о событии в социальных сетях и у самого комика.

Между тем подписчики Ковальчук активно поздравляют ее с важным событием.

– Поздравляю от души! Друг с другом за руку и с Богом в совместное будущее, дорогие мои! Будьте здоровы и счастливы! И каждый дней любите друг друга всё больше и больше! В счастливый путь, Ангел мой! Гарику очень повезло! – Поздравляю вас, Катюшенька! Счастья, любви, доверия безграничного и умения слышать! Обнимаю и целую! – Хорошо, когда все счастливы! С Гариком скучно не будет! Счастья и малышей!

У юмориста есть дочь Анастасия, которая родилась в отношениях с актрисой Кристиной Асмус. В 2020 году знаменитости расстались. В январе девочке исполнилось 10 лет.

Через месяц после официального расторжения брака резидент Comedy Club начал встречаться с Катериной Ковальчук. Отметим, что в феврале 2024 года сообщалось, что пара рассталась. Тогда комик сам косвенно подтвердил информацию.