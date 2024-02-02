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Верке Сердючке пожизненно запретили въезд в ОАЭ

Верке Сердючке пожизненно запретили въезд в ОАЭ Фото: Instagram/v_serduchka
Народному артисту Украины Андрею Данилко, известному под псевдонимом Верка Сердючка, пожизненно запретили въезд в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает Zakon.kz.

Как сообщила пресс-служба артиста агентству "РБК-Украина", до недавнего времени Данилко даже не знал о запрете, но получил подтверждение из собственных источников.

"Нужно понимать, что это не делается по желанию власти Эмиратов – это делается по указанию русской верхушки. Это совершенно точно личная месть. Почему их так бесит Сердючка? Потому что она их высмеивает. Их раздражает, что мы собираем полные залы и публично с них смеемся. А между тем песни Сердючки до сих пор раздаются на новогодних вечеринках по всей России. И они ничего не могут с этим поделать, потому и свирепствуют, прибегают к такой мелкой мести", – считает Андрей Данилко.

Ранее сообщалось, что российскому популярному рэперу Алишеру Моргенштерну закрыли въезд в ОАЭ. Артист считает, что запрет может быть связан с интервью Ксении Собчак, которое он дал в начале ноября 2023 года.

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