Верка Сердючка останется без европейских гастролей

Украинскому артисту Андрею Данилко, известному как Верка Сердючка, а также его команде запретили выезжать из страны, сообщает Zakon.kz.

В связи с чем артисты вынуждены перенести свои зарубежные концерты. Об этом 6 марта Данилко сообщил на своей странице в Instagram.

"Уважаемые друзья! В связи с внезапной остановкой выдачи разрешений на выезд Министерством культуры и несмотря на заранее представленные документы группа народного артиста Украины Андрея Данилко "VERKA SERDUCHKA & BAND" не получила разрешение на выезд", – написал артист.

Известно, что 3 марта 2025 года Минкультуры Украины приостановило выдачу документов для выезда за границу журналистов и деятелей культуры. Решение связано с тем, что многие мужчины, получив разрешение, не возвращаются в страну из-за мобилизации. При этом, военнообязанные представители указанных выше сфер могут выезжать из Украины не более чем на 60 дней и только с разрешения главы Минкультуры.

По словам участника конкурса "Евровидение", в связи с решением ведомства перенесены концерты, которые планировались в марте в Лондоне, Аликанте, Мюнхене, Франкфурте и Праге.

А вот украинская певица Вера Брежнева засветилась 7 марта на Неделе моды в Париже.