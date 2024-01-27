Рэперу Моргенштерну закрыли въезд в Дубай

Российскому популярному рэперу Алишеру Моргенштерну закрыли въезд в ОАЭ, сообщает Zakon.kz.

Артист считает, что запрет может быть связано с интервью Ксение Собчак, которое он дал в начале ноября 2023 года.

"Связано ли это как-то с Собчак? Не то чтобы напрямую. Может быть, косвенно. Возможно, это стало последней каплей. У меня есть теория. Просто теория! Теория злых людей, назовем ее так. Существуют такие люди, которым не нравится, как они живут. И их бесит, если другие живут лучше. Или счастливо. Я не знаю, как сказать. И они делают своим смыслом жизни сделать другим людям плохо. Чтобы другим всем тоже было так же плохо. Вот такая у меня есть теория", – сказал он.





Вместе с тем, рэпер сделал заявление официальное обращение к властям Арабских Эмиратов.

"Уважаемые правители Объединенных Арабских Эмиратов, я очень полюбил вашу страну и действительно начал считать ее своим вторым домом. Был уверен, что Дубай станет моей базой, где я буду развиваться, строить свою жизнь. Я уже открыл несколько бизнесов в Арабских Эмиратах. В том числе моя компания работает на государственных мероприятиях, приносит пользу стране. Я инвестирую в недвижимость, автомобиль, плачу налоги. Потому что я действительно влюблен в вашу страну" – подчеркнул Моргенштерн.

Певец отметил, что надеется на скорейшее разрешение этой ситуации. Он также сообщил, что собирается уехать в США.

Ранее Моргенштерн вновь рассказал о любви к Казахстану.