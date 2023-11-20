Брюс Уиллис показал новые фото с Деми Мур
Фото: Instagram/brucewillisbw
Несмотря на ухудшение здоровья американского 68-летнего актера Брюса Уиллиса в его соцсетях появляются новые публикации. На этот раз продюсер опубликовал снимок с бывшей супругой Деми Мур, сообщает Zakon.kz.
Совместное фото размещено 20 ноября 2023 года на странице в Instagram. Под подписью нет описания, лишь отмечен аккаунт Мур.
Комментаторы отметили силу любви и прекрасные взаимоотношения в семье.
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Весной 2022 года семья Уиллиса объявила, что он завершает актерскую карьеру. Причиной стал тяжелый диагноз – афазия.
Актера поддерживает вся его семья. В сентябре 2023 года жена актера Эмма Хеминг-Уиллис поделилась новыми сведениями о его состоянии.
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По ее словам, сложно сказать, понимает ли сам Брюс Уиллис, что у него неизлечимое заболевание.
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