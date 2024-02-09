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Толкын Забирова опубликовала фото с повзрослевшим сыном

Толкын Забирова поздравление сын Фото: Instagram/tolkynzabirova
Казахстанская эстрадная певица Толкын Забирова поздравила сына Дияра Бабаева с 20-летием и опубликовала совместное фото с ним, сообщает Zakon.kz.

Заслуженный деятель Казахстана разместила снимок с поздравлениями на странице в Instagram 8 февраля 2024 года.

"С днем рождения! Пусть твое искусство подарит кому-то надежду, а для кого-то будет лекарством. Я всегда рядом", – тепло написала артистка.

Комментаторы присоединились к поздравлениям.

Стоит отметить, что Дияр – профессиональный пианист.

В 2022 году Забирова попала в дорожно-транспортное происшествие. Певица рассказала позднее подписчикам о последствиях, с которыми ей пришлось столкнуться.

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