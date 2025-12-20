Толкын Забирова с детьми поздравила Бибигуль Тулегенову

На днях казахстанская певица Толкын Забирова поделилась в Instagram семейным видео праздничного визита к легендарной оперной диве, актрисе и педагогу Бибигуль Тулегеновой, сообщает Zakon.kz.

Поводом послужило 96-летие Бибигуль Ахметовны. По словам Забировой, этот визит стал не просто праздничным поздравлением, а искренним выражением благодарности и глубокого уважения к человеку, сыгравшему важную роль в ее творческом становлении и формировании жизненных ценностей.

В своем обращении артистка подчеркнула, что благословение такой выдающейся личности наполняет сердца ее детей светом и придает духовную силу.

"Настоящая удача в жизни заключается не в материальных достижениях, а в наставнике, который направляет, вдохновляет и помогает найти свой путь", – отметила Забирова.

Певица также призналась, что гордится возможностью быть ученицей Бибигуль Тулегеновой и считает каждый полученный от нее урок важным ориентиром не только в профессии, но и в жизни.

Публикация вызвала широкий отклик среди подписчиков. Пользователи оставили сотни комментариев с поздравлениями, словами восхищения и пожеланиями крепкого здоровья Бибигуль Тулегеновой, отметив искренность встречи и особую роль учителя в казахской культуре.

16 декабря Бибигуль Тулегенову с днем рождения также поздравили ПетроКазахстан и военнослужащие Управления по делам обороны Бостандыкского района города Алматы и Военного института Сухопутных войск.