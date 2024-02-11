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Димаш поздравил своих фанатов, выступив в Китае в канун китайского нового года

Димаш поздравил своих фанатов, выступив в Китае в канун китайского нового года Фото: Instagram.com/kudaibergenov.dimash/
Казахстанский певец и музыкант Димаш Кудайберген опубликовал новую серию фотографий со своих выступлений в Китае в канун китайского нового года, сообщает Zakon.kz

На Гала-концерте 2024 Spring Festival, транслируемом телеканалом ССTV-3,  Димаш Кудайберген исполнил авторские композиции "Ұмытылмас күн" на казахском и китайском языках и "Give me your love".

Свои композиции он исполнил совместно с китайским пианистом-виртуозом Ланг Ланг.


Поклонники были восхищены "чарующим образом весеннего ангела" и в целом выступлением и назвали исполнителя - принцем. Они особо отметили выступление в дуэте с китайским пианистом:

  • "Димаш ! Порадовал нас прекрасным дуэтом с замечательным музыкантом Lang Lang"
  • "Завораживающее выступление с Ланг Лангом, чарующий твой голос"
  • "Это было прекрасно! Восхитительный дуэт! Браво!"

Ране мы писали, что Димаш Кудайберген покорил поклонников новыми фото в стильном голубом костюме.



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