Димаш поздравил своих фанатов, выступив в Китае в канун китайского нового года
Фото: Instagram.com/kudaibergenov.dimash/
Казахстанский певец и музыкант Димаш Кудайберген опубликовал новую серию фотографий со своих выступлений в Китае в канун китайского нового года, сообщает Zakon.kz
На Гала-концерте 2024 Spring Festival, транслируемом телеканалом ССTV-3, Димаш Кудайберген исполнил авторские композиции "Ұмытылмас күн" на казахском и китайском языках и "Give me your love".
Свои композиции он исполнил совместно с китайским пианистом-виртуозом Ланг Ланг.
Поклонники были восхищены "чарующим образом весеннего ангела" и в целом выступлением и назвали исполнителя - принцем. Они особо отметили выступление в дуэте с китайским пианистом:
- "Димаш ! Порадовал нас прекрасным дуэтом с замечательным музыкантом Lang Lang"
- "Завораживающее выступление с Ланг Лангом, чарующий твой голос"
- "Это было прекрасно! Восхитительный дуэт! Браво!"
Ране мы писали, что Димаш Кудайберген покорил поклонников новыми фото в стильном голубом костюме.
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