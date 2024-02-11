Димаш поздравил своих фанатов, выступив в Китае в канун китайского нового года

Казахстанский певец и музыкант Димаш Кудайберген опубликовал новую серию фотографий со своих выступлений в Китае в канун китайского нового года, сообщает Zakon.kz

На Гала-концерте 2024 Spring Festival, транслируемом телеканалом ССTV-3, Димаш Кудайберген исполнил авторские композиции "Ұмытылмас күн" на казахском и китайском языках и "Give me your love".

Свои композиции он исполнил совместно с китайским пианистом-виртуозом Ланг Ланг.





Поклонники были восхищены "чарующим образом весеннего ангела" и в целом выступлением и назвали исполнителя - принцем. Они особо отметили выступление в дуэте с китайским пианистом:

"Димаш ! Порадовал нас прекрасным дуэтом с замечательным музыкантом Lang Lang"

"Завораживающее выступление с Ланг Лангом, чарующий твой голос"

"Это было прекрасно! Восхитительный дуэт! Браво!"

Ране мы писали, что Димаш Кудайберген покорил поклонников новыми фото в стильном голубом костюме.







