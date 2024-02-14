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Вера Брежнева рассказала, как пережить расставание

Вера Брежнева рассказала, как пережить расставание Фото: Instagram/ververa
42-летняя украинская поп-певица Вера Брежнева поделилась с подписчиками сокровенным. Во время опросника, который исполнительница устроила в соцсетях, ей задали вопрос: "Как прощать, когда очень больно?", сообщает Zakon.kz.

Бывшая участница поп-группы "ВИА Гра" отметила, что необходимо отпустить.

"Признать, что оба в этом одинаково виноваты, принять. Прожить это достойно и идти дальше. Усвоить этот урок, сделать выводы, собрать себя заново. Выбрать жизнь в настоящем, а не оставаться в прошлом, в воспоминаниях и ностальгии".Вера Брежнева

Также она уточнила:

"Это путь, это работа над собой. Это выбор развития, а не деградации".
Вера Брежнева рассказала, как пережить расставание

Фото: Instagram/ververa

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В октябре 2015 года Брежнева тайно вышла замуж за композитора и музыкального продюсера Константина Меладзе. Их свадьба состоялась в Италии в кругу близких. 6 октября 2023 года Брежнева сообщила о разводе.

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