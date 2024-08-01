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Вера Брежнева провела фотосессию в Алматы

Вера Брежнева провела фотосессию в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 18:01 Фото: Instagram/ververa
42-летняя украинская поп-певица Вера Брежнева поделилась с поклонниками снимками, которые были сделаны во время гастролей в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Фотографии экс-солистка группы "ВИА Гра" разместила на личной странице в Instagram 1 августа 2024 года.

"Postcards from Almaty", – гласит короткая подпись к посту.

Комментаторы не забыли восхититься красотой исполнительницы, но отметили, что у артистки грустные глаза.

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Ранее Брежнева рассказала фанатам, как пережить расставание. Напомним, что в октябре 2015 года Брежнева тайно вышла замуж за композитора и музыкального продюсера Константина Меладзе. Их свадьба состоялась в Италии в кругу близких. 6 октября 2023 года Брежнева сообщила о разводе.

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