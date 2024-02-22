Али Окапов опубликовал семейное видео из Вьетнама
Фото: Instagram/aliokapov
Накануне, 21 февраля 2024 года, известный казахстанский поп-исполнитель Али Окапов, отдыхающий с семьей во Вьетнаме, опубликовал видео с женой Акерке Буркитбай, сыном Зейном и мамой Розой Рымбаевой, сообщает Zakon.kz.
Публикацию артист лаконично подписал: "Семья". Затем в комментариях Али отметил: "Две женщины по краям, без которых не было бы двух мужчин по середине".
Подписчики пожелали семье Окаповых и Рымбаевых отличного отдыха:
- "Прекрасно".
- "Образцовая семья".
- "Что за рыбки! Прекрасно!"
- "Как прекрасно отдыхать с семьей".
- "Семья которая достойна подражания, красавцы! Уважаю, горжусь".
- "Желаю вам хорошего отдыха! Счастливые вы! Пусть Зейн не перестает радовать".
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