Али Окапов опубликовал семейное видео из Вьетнама

Накануне, 21 февраля 2024 года, известный казахстанский поп-исполнитель Али Окапов, отдыхающий с семьей во Вьетнаме, опубликовал видео с женой Акерке Буркитбай, сыном Зейном и мамой Розой Рымбаевой, сообщает Zakon.kz.

Публикацию артист лаконично подписал: "Семья". Затем в комментариях Али отметил: "Две женщины по краям, без которых не было бы двух мужчин по середине".

Подписчики пожелали семье Окаповых и Рымбаевых отличного отдыха:

"Прекрасно".

"Образцовая семья".

"Что за рыбки! Прекрасно!"

"Как прекрасно отдыхать с семьей".

"Семья которая достойна подражания, красавцы! Уважаю, горжусь".

"Желаю вам хорошего отдыха! Счастливые вы! Пусть Зейн не перестает радовать".

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