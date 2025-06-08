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Культура и шоу-бизнес

Лифт, взгляд и обед: Высоцкая рассказала, как началась ее любовь с 87-летним Кончаловским

Юлия Высоцкая, Андрей Канчаловский, история любви , фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2025 21:03 Фото: Instagram/stories/juliavysotskayaofficial
Российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая опубликовала в соцсетях воспоминание о дне, когда познакомилась со знаменитым режиссером Андреем Кончаловским, сообщает Zakon.kz.

Пара отметила 29 лет со дня судьбоносной встречи.

"Мы познакомились в этот день, 29 лет назад. Это больше, чем полжизни. Кажется, мы были знакомы всегда и никогда не жили друг без друга. Отпразднуем!" – написала Высоцкая.

Вместо собственных слов она процитировала отрывок из книги Андрея Сергеевича "Возвышающий обман", главы "Она", описывающей первую встречу с будущей супругой на кинофестивале.

По словам Кончаловского, все началось с мимолетного взгляда в переполненном лифте. Встретившись глазами, молодая женщина в темных очках – как он описывает, с чудным профилем и высокими скулами – привлекла его внимание. Он позвонил в номер, пригласил на обед, и, как говорится, дальше – история.

Пара вместе почти три десятилетия, воспитала двоих детей и считается одной из самых крепких в российском культурном пространстве.

А ранее Динара Сатжан рассказала о дедушке, который передал в музей реликвию Абылай хана. 

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Айсулу Омарова
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