Анимационный сериал о супергероях выходит 25 февраля

Сегодня, 25 февраля, на киноплатформах выходит российский ответ вселенной Marvel – мультсериал "Невский". В шести сериях персонажи покажут настоящую дружбу и противостояние добра и зла, сообщает Zakon.kz.

Действия анимационного сериала происходят в вымышленной вселенной "Тридевять земель". Его главные персонажи – это питерские супергерои, которым предстоит остановить завоевателя миров по имени Мор. В команде супергероев – сверхчеловек Невский и его команда, состоящая из Лёшки Муромца, Ильи Оберега, Василисы Премудрой и кота-ученого. Кстати, Василиса Премудрая будет разговаривать голосом певицы Люси Чеботиной, а кота-ученого озвучил певец Akmal’.

Анимационный сериал основан на комиксах о знаменитом русском князе и полководце Александре Невском, сочетающем в себе известные славянские мифы и фантастические сюжеты.

Автором идеи выступил генеральный продюсер издательства "Три девять" Афиг Джавадзе.

"Идея снять супергеройский проект, повествующий о древнерусских героях, пришла ко мне достаточно давно. Глядя в окно на улицы Санкт-Петербурга, я подумал, что в наше время так мало проектов, которые бы рассказали о нашей истории, менталитете и богатстве былин и легенд". Афиг Джавадзе

На уходящей неделе также состоялась премьера первого сезона сериала "Аватар: легенда об Аанге".