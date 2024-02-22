Вышел второй и финальный трейлер сериала "Аватар: легенда об Аанге"

В полутораминутном трейлере показаны все главные и второстепенные герои знакомой истории. Помимо этого, ролик насыщен масштабными сценами сражений и множеством спецэффектов. Премьера первого сезона из восьми эпизодов состоится уже сегодня, 22 февраля, сообщает Zakon.kz.

Стриминговый сервис Netflix представил второй и финальный трейлер сериала "Аватар: легенда об Аанге" – экранизации аниме "Аватар: Легенда об Аанге" 2005 года. Ролик появился на YouTube-канале компании. Премьера первого сезона из восьми эпизодов состоится уже сегодня, 22 февраля. Первый сезон будет состоять из десяти эпизодов.

В этом ролике Аанг чувствует, как на него ложится ответственность за спасение мира, когда он входит в состояние Аватара. Трейлер также показывает полный облик персонажа Киоши, когда Аанг соединяется с прошлыми Аватарами.

Оригинальный сериал-аниме "Аватар: легенда об Аанге" состоит из трех сезонов, которые выходили в эфир с 21 февраля 2005 года по 19 июля 2008 года на телеканале Nickelodeon. Новая экранизация незначительно отступит от истории и расскажет о мире, где раньше мирно сосуществовали четыре народа: огня, воды, земли и воздуха. Гармонию между ними поддерживал аватар – повелитель четырех стихий. Но все изменилось, когда народ Огня развязал войну, а аватар исчез. Следующий аватар и маг воздуха Аанг возвращается в мир, опустошенный войной.

Роль Аанга исполнил юный Гордон Кормье, игравший ранее в сериалах "Противостояние" и "Затерянные в космосе". Другие роли исполнили Дэниэл Дэ Ким ("Остаться в живых"), Кен Люн ("Час пик"), Пол Ли ("Мандалорец"). Также в экранизации приняли участие Киавентио ("Бинс"), американский актер и мастер боевых искусств Даллас Лю ("Шан-Чи и легенда десяти колец") и другие.

Шоураннером проекта выступил Альберт Ким ("Пантеон"). Работа над адаптацией шла долго. Впервые о ней объявили в 2018 году, а в 2020 году создатели оригинального мультсериала про Аватара Брайан Кониецко и Майкл Данте ДиМартино покинули проект из-за творческих разногласий.

В начале февраля этого года стало известно, что Джеймс Кэмерон написал сценарий пятого фильма его киновселенной "Аватар".