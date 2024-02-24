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Казашка прошлась по подиуму модного показа в Нью-Йорке под гимн Казахстана

Казашка прошлась по подиуму модного показа в Нью-Йорке под гимн Казахстана Фото: скриншот с видео
Казашка Назерке Ишангали в национальном костюме прошлась под гимн Казахстана по подиуму международного показа мод New York Fashion Week-2024, сообщает Zakon.kz.

Об этом она сообщила 11 февраля на своей странице в Instagram. 

"Казахстан, с его богатой культурой и образованием, подарил мне не только непреходящие ценности, но и глубокие знания, формируя тем самым мою достойную воспитанность. Благодарю Казахстан за вдохновляющие возможности, которые раскрывают красоту его культуры и открывают двери к богатству знаний, ставших основой моей благодарности. Чувствовать себя лицом Казахстана в неоспоримом искусственном витрине Нью-Йорка – неописуемая честь. Этот опыт наполнил меня восхищением и гордостью, раскрывая перед миром великолепие и талант нашей удивительной страны", – написала она.

Гимн Казахстана на показе исполнила казахстанская певица Гульзар Габдрахман. Назерке Ишангали представила коллекцию казахстанского дизайнера Анели Алимовой.

Ранее сообщалось, что началась миланская Неделя моды. Она продлится до 26 февраля. Ожидается, что в этом сезоне состоится 55 показов и демонстрация цифровых шоу.

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