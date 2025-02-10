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Культура и шоу-бизнес

Мама Илона Маска вышла на подиум в Нью-Йорке

Мэй Маск, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2025 07:07 Фото: mayemusk
На днях 76-летняя Мэй Маск прошлась по подиуму на Неделе моды в США, сообщает Zakon.kz.

Женщина закрыла показ китайского бренда Juzui. Мэй предстала в длинном графитовом платье и акцентной белой шубе. Фотографиями и видео с показа она поделилась в соцсетях.

"Кажется, теперь мы понимаем, почему миллиардер до сих пор не нашел вторую половинку. С таким идеалом женщины его спутницам конкурировать ой как непросто", – отметили комментаторы.

Мэй Маск – успешная модель, которая регулярно появляется на показах известнейших брендов. Помимо модельной карьеры, мама Илона Маска занимается нутрициологией и писательской деятельностью.

78-летняя певица Шер вполне может составить конкуренцию Маск на подиуме. Недавно певица снялась в захватывающем рекламном видео, демонстрируя безупречность своей фигуры. А 69-летняя Донателла Версаче показала платье, на изготовление которого ушло 500 часов.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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