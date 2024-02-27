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Вин Дизель огорчил поклонников "Форсажа"

Вин Дизель огорчил поклонников "Форсажа" Фото: Instagram/vindiesel
Американский 56-летний актер Вин Дизель обратился к армии фанатов "скоростной" франшизы. В своем заявлении он намекнул, что "Форсаж 11" станет последним фильмом, сообщает Zakon.kz.

По словам Дизеля, не так давно состоялась встреча со сценаристами и всей командой.

"Сказать, что мы невероятно взволнованы перед нашим финалом, – это ничего не сказать".Вин Дизель

При этом он отметил, что постоянно думает о зрителях и поблагодарил их.

В завершении Вин Дизель сообщил, что поклонников все-таки ждет величественный финал.

"Этот грандиозный финал – не просто концовка. Это праздник невероятной семьи, которую мы построили вместе".Вин Дизель

Режиссером "Форсажа 11" выступит Луи Летерье ("Перевозчик"). Он же снял десятую главу. Мировая премьера фильма намечена на 4 апреля 2025 года.

Известно, что картина будет объединена сквозным сюжетом с "Форсаж 10" и "Форсаж: Хоббс и Рейес", где история получит логическое завершение.

Американская медиафраншиза "Форсаж" является самой крупной и прибыльной франшизой студии Universal. Общемировые кассовые сборы всех частей составляют более 7 млрд долларов.

Первый фильм был выпущен в 2001 году.

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