Вин Дизель огорчил поклонников "Форсажа"
По словам Дизеля, не так давно состоялась встреча со сценаристами и всей командой.
"Сказать, что мы невероятно взволнованы перед нашим финалом, – это ничего не сказать".Вин Дизель
При этом он отметил, что постоянно думает о зрителях и поблагодарил их.
В завершении Вин Дизель сообщил, что поклонников все-таки ждет величественный финал.
"Этот грандиозный финал – не просто концовка. Это праздник невероятной семьи, которую мы построили вместе".Вин Дизель
Режиссером "Форсажа 11" выступит Луи Летерье ("Перевозчик"). Он же снял десятую главу. Мировая премьера фильма намечена на 4 апреля 2025 года.
Известно, что картина будет объединена сквозным сюжетом с "Форсаж 10" и "Форсаж: Хоббс и Рейес", где история получит логическое завершение.
Американская медиафраншиза "Форсаж" является самой крупной и прибыльной франшизой студии Universal. Общемировые кассовые сборы всех частей составляют более 7 млрд долларов.
Первый фильм был выпущен в 2001 году.
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