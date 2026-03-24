#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
482.33
557.57
5.74
Культура и шоу-бизнес

Вин Дизель подвел итоги фильма "Форсаж"

Форсаж, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2026 05:40 Фото: Facebook/VinDiesel
Знаменитый актер Вин Дизель подвел итоги 25-летней истории франшизы "Форсаж", сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram актер подтвердил, что 11-я часть, выход которой намечен на 17 марта 2028 года, станет финальной. Со слов актера, с созданием финала приходит особая тяжесть и ответственность перед аудиторией фанатов.

"К этому не относишься легкомысленно. Это становится топливом. И когда узнаешь, что возвращаешься в Лос-Анджелес обратно на улицы, где все началось, что-то встает на свои места. Город, который сделал первый фильм живым, все еще здесь, все еще держится. Возвращение домой, чтобы достойно завершить. Это подарок", – написал он.

Дизель также объявил, что к работе над сценарием присоединился Майкл Лесли, известный по работе над последним фильмом "Голодных игр". Действие фильма вернется к истокам – уличным гонкам и автомобильной культуре. Предыдущий фильм "Форсаж 10" вышел на экраны в 2023 году.

Звезды Голливуда и другие селебрити готовятся к модному балу Met Gala, который пройдет 4 мая 2026 года в Нью-Йорке.

Алия Абди
Алия Абди
